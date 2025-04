Tercer Encuentro de Autismo del Caribe Colombiano, como lo he denominado, por lo que no tuve en cuenta que la fecha escogida, 26 de abril, coincidía con la celebración del Día del Niño, que ya habían organizado muchos padres, quienes me llamaron para que tuviera en cuenta ese detalle y si podía cambiar la fecha. Así que, ahora será el sábado 17 de mayo.