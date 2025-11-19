Estados Unidos confirmó el primer caso humano de gripe aviar H5N5, detectado en un residente del condado de Grays Harbor, en el estado de Washington.

Esto reactivó las alertas de vigilancia epidemiológica tras casi un año sin infecciones humanas en el país.

Según informaron autoridades de salud citadas por Univisión, el paciente dio positivo para esta variante del virus, que nunca antes había sido documentada en seres humanos.

Se infecta por primera vez una persona con el virus de la gripe aviar H5N5. Según informan los CDC, se trata de un vecino del estado de Washington en Estados Unidos. pic.twitter.com/sFDBf782dz — Gorka Orive (@gorka_orive) November 15, 2025

Aunque las autoridades federales recalcan que el riesgo para la población general es bajo, el hallazgo abre una nueva fase de monitoreo debido a que cada infección humana representa una oportunidad para que el virus acumule mutaciones.

De acuerdo con los reportes oficiales, el paciente tuvo exposición directa a aves de traspatio, que podrían haber estado infectadas.

Este tipo de espacios, donde animales domésticos pueden interactuar con aves silvestres portadoras del virus, son considerados una vía frecuente de contagio.

El afectado permanece aislado y bajo observación médica, mientras los equipos de salud monitorean a sus contactos cercanos para descartar una eventual transmisión secundaria. Hasta el momento, no hay evidencia de transmisión de persona a persona.

No quiero preocuparlos, pero hay malas noticias. La gripe aviar europea H5N5 llegó a Norte America traída por aves migratorias. Una mutación suya es mortal en todos los mamíferos que contagia. Ya hay casos humanos y en cualquier momento será pandemia.https://t.co/Fg1N3e9Xk9 pic.twitter.com/iL6s43JSaY — Roberto Arias (@robertoariasr) November 16, 2025

El virus H5N5 pertenece a los influenza aviar altamente patógenos que circulan en aves, pero hasta ahora no se había observado un salto a humanos.

Laboratorios estatales y federales están analizando la secuencia genética del virus para evaluar posibles mutaciones y comprender mejor su comportamiento.

¿Cómo evitar contagiarse del virus H5N5?