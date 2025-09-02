El abogado Cristian Ricardo Quiroz Romero fue elegido en la tarde de este martes como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, en reemplazo de Álvaro Hernán Prada.

De acuerdo con su hoja de vida, el nuevo líder del organo electoral es abogado de la universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, de la Universidad Escuela Superior de Guerra.

Durante su carrera profesional fue director Jurídico Nacional durante 8 años del Partido Alianza Verde en la formulación de proyectos de normas legales y convenios.

Además, se desempeñó como asesor profesional en Colpensiones y abogado asesor en el Instituto de Seguro Social — ISS seccional Santander.

En su perfil profesional se destaca su registro laboral como asesor Jurídico y en defensa de diferentes procesos ante instancias judiciales (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Nacional Electoral).