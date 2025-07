Uno de los momentos más intensos durante la sesión de instalación de la última legislatura del Congreso de la República fue la intervención de Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, quien se fue lanza en ristre en contra del gobierno de Gustavo Petro.

“Tres años cumplo de estar en el Congreso de la República y hoy huele a azufre… Usted me conoce, me ha nombrado varias veces en sus trinos; no soy oligarca, soy hija de docentes de escuela pública en el departamento de Arauca, una tierra que le ha entregado todo a este país, pero la barbarie y la muerte de miles de hombres y mujeres se han dado… porque el Estado nunca nos ha atendido”, aseguró la congresista al inicio de su intervención.

En su intervención, Garrido le recordó al jefe de Estado que respaldó su candidatura a la Presidencia por consolidarse como una alternativa ante las “promesas incumplidas”. Sin embargo, reconoció que no ha sido una decisión acertada, tal como lo demuestran los resultados acumulados hasta el momento.

“A diferencia de quienes hoy ejercen la réplica, yo voté por usted, como lo hicieron once millones de colombianos. La mayoría no somos petristas, ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del Pacto de La Picota. Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas incumplidas. Le dimos la oportunidad, porque durante décadas usted, aquí, haciendo oposición, nos dijo que tenía las fórmulas mágicas para resolver los grandes problemas del país. Hoy, tres años después, no hay nada que mostrarnos. No hay un solo logro que mostrarnos. Usted, presidente Gustavo Petro traicionó a Colombia”, dijo con ahínco.

La congresista recordó que algunos miembros de su Gobierno han reconocido estar relacionados con hechos de corrupción que han salpicado al Congreso, teniendo en cuenta que están relacionados con el proceso de aprobación de las reformas impulsadas por Petro.

“Hace un año, en este mismo recinto, en una sesión plenaria, usted compartía con los presidentes del Senado y la Cámara, a quienes ayudó a elegir… manoseando el Congreso. Hoy, ellos están presos por corrupción. Plata que iba para los niños de La Guajira, para el agua potable, y que, según ha dicho Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial, fue usada para sobornar a cambio del trámite de la reforma pensional y la elección de un magistrado de la Corte Constitucional”, anotó.

Cuestionó al jefe de Estado porque ha dedicado gran parte de su atención a la crisis que se vive en Palestina, pero no le brinda la misma atención a la situación que viven los niños en La Guajira por la falta de acceso a agua potable.

“Yo veo el cuadro que usted tiene de un niño de Palestina en la Casa de Nariño, señor presidente, y todos nos solidarizamos con esa causa. Nadie quiere que muera un niño. Pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de La Guajira esperando agua potable. Para que, cuando lo vea, recuerde que su gobierno los utilizó… mientras esa plata se la robaron”, mencionó.

Recordó que el senador Miguel Uribe, el año anterior, hizo uso del derecho de réplica de la oposición. Sin embargo, en esta nueva legislatura no hace presencia en el Congreso ante el atentado del que fue víctima: “Hace un mes, la criminalidad lo hizo blanco de un atentado: dos tiros en la cabeza y uno en la pierna. Hoy está en cuidados intensivos, luchando por su vida. Eso nunca le pasó a usted, Gustavo Petro, cuando fue candidato a la Presidencia”.

Garrido señaló al jefe de Estado por incumplirle a las regiones y “defraudar a su electorado” debido a que “se vendió como pacifista… y fracasó su proyecto de paz total”.

“Hoy los grupos armados han aumentado en un 50% su criminalidad, financiados por el narcotráfico, por más de 300.000 hectáreas de coca sembradas, por más de 3.000 toneladas de cocaína producidas. Tiene razón en algo, presidente Petro: este es el gobierno que más ha recaudado… Porque es el que más ha permitido que se produzca droga en el país. Y esa plata es la que financia drones, tecnología con la que siguen matando policías, soldados y civiles en Colombia”, enfatizó.

Recordó que ha sido víctima de amenazas por parte del ELN y las disidencias de las Farc: “Y si esto me pasa a mí, imagínese lo que vive el campesino, el comerciante, el ganadero, el ciudadano de a pie. Ese que usted no quiere ver. El secuestro, la extorsión y el homicidio se han duplicado, aunque usted se niegue a aceptarlo”.

Y también le refutó que “usted se vendió como demócrata, pero todos los días ataca a las cortes, amenaza al Congreso.Yo lo escuché prometer que gobernaría con la Constitución del 91, pero hoy no le sirve y amenaza con una constituyente, con la ayuda del ministro Montealegre”.

También cuestionó que “Petro se vendió como alguien transparente, pero este gobierno huele podrido”, haciendo referencia a los casos de corrupción que se han dado a conocer a lo largo de sus años de mandato.