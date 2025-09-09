Apple presentó este martes un “nuevo miembro” de su gama de teléfonos inteligentes, el ultrafino iPhone 17 Air -con un precio de salida de 999 dólares- así como un rediseño de los iPhone Pro, los modelos de alta gama de su nueva línea iPhone 17 con un precio de salida de 1.099 dólares, que tiene una batería más grande de cualquier iPhone hasta la fecha.

El director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, recalcó que los modelos Pro tienen “el mismo precio que el año pasado por los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes”, dejando entrever que los aranceles del 20 % que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos.

#Ahora: Apple presenta el nuevo iPhone 17 Pro

- Tiene 3 cámaras de 48 MP

- Con Zoom óptico de hasta x8

- Nuevos colores: llegó el naranja

- Cuenta con cuerpo de aluminio y refrigeración por cámara de vapor

- Precio: a partir de U$D 1099 #AppleEvent pic.twitter.com/6KfniZLwNa — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) September 9, 2025

Noticia en desarrollo...