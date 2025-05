Y, ¿qué hacemos con la contaminación acústica en Barranquilla?, necesitamos más curso y explicaciones sobre la cultura ciudadana, regresemos al estilo Antanas Mockus, quien dio los primeros pasos en el tema y le fue bien, luego lo abandonamos, y nos encontramos en unas ciudades caóticas, con lluvia de pitos. Intolerancia que nos está llevando a una fonofobia, que es el miedo a los ruidos fuertes, causando pérdida auditiva, agresividad, trastorno del sueño y una horrible ansiedad. En mi caso específico veo un carro invadiendo el carril o una moto pasándose por el lado derecho y me da pánico.

Hace tiempo hicimos unos banderines que decían “No Pite, espere”, “Colabora con tu ciudad, no mas ruido”, “Pare”, “Cuida a tus hijos”, y uno iba mostrando los banderines. Algunos se molestaban, pero otros entendían y se unían a la campaña.

Katia Nule es una excelente líder, ojalá iniciara como primera dama este proyecto. En verdad no sé si es los años que tengo que me hacen pensar de esta manera, les aseguro que SÍ SE PUEDE. Esto sería solo llamado de atención y poco a poco nos iremos educando, en caso contrario tendríamos que recurrir al triste sistema de multa y yo personalmente aprendí también, que debo llevar el cinturón de seguridad, que no solo lo uso, sino que mando a la gente a ponérselo.

Esperemos que con cultura ciudadana sea suficiente.

Magda Correa De Andreis