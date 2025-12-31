La razón es que la pacificación general en Colombia no se puede acordar y menos firmar de la noche a la mañana.

En forma afortunada al ciudadano corriente no le sorprende el anuncio del paro armado por parte del grupo guerrillero ELN y mucho menos la insistencia del presidente Gustavo Petro en lograr la paz total.

En verdad, la presente administración no cuenta con el tiempo debido para lograr la pacificación del país y mucho menos la frustrada paz total.

Además el actual gobierno, que ya solamente cuenta con menos de 8 meses, no debe insistir en la referida propuesta que es uno de los embelecos del presidente Gustavo Petro; las razones son muchas y la primordial es que el principal grupo guerrillero por sus acciones y número de integrantes, el llamado Ejército de Liberación Nacional, no han demostrado con hechos su interés en firmar la tan anhelada paz. ‘La paz total’, en la que aún está insistiendo el presidente en tiempos de la Navidad, ya no se puede; otra razón apenas lógica es que la pacificación no se puede acordar y menos firmar de la noche a la mañana.

El ciudadano corriente lo que sí desea del actual mandatario es que, en lugar de insistir en la propuesta de paz total que no logró en mucho más de 3 años de su administración, ejecute medidas que garanticen la seguridad ciudadana y recomponer el sistema de salud. Arreglar el sistema de salud es prioritario debido a que está afectando a la mayoría de trabajadores, pensionados y habitantes en general.

Todos los vemos a diario pero el presidente, que en todas sus intervenciones públicas aparece con un lapiz, parece que no escribe los reclamos ciudadanos sobre los lamentables hechos de inseguridad a nivel nacional y el caos por parte de las EPS. Eso sí son dos de los más graves problemas que existen en Colombia y por eso muchos pacientes viejos, enfermos y sin atención médica adecuada ni medicamentos pueden morir.

Colombia vive en la presente época la peor época de inseguridad en las ciudades y en numerosas regiones hay presencia de grupos guerrilleros.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo

jgiraldoacevedo@yahoo.es