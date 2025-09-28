Acompañado por más de 3.500 personas provenientes de Barranquilla, los municipios del Atlántico y varios departamentos de la región Caribe, el senador Efraín Cepeda recibió un homenaje por sus más de 30 años de trayectoria política. En medio de este espacio, que se desarrolló en la cancha del barrio El Camen, el líder conservador recalcó que su aspiración a la Presidencia de la República es la respuesta a un creciente clamor ciudadano para retomar el rumbo en el país.

“Hace más de 150 años que la región Caribe no tiene un presidente de la República. Hace muchos años que el Partido Conservador no ocupa la Presidencia y llegó la hora de la Costa. Por eso acepto la postulación a la Presidencia de la República, y les prometo que luego de mi posesión, el 7 de agosto, estaré aquí, en esta misma cancha, dándole las gracias a mi región Caribe”, sostuvo Cepeda en medio del respaldo ciudadano.

Jeisson Gutiérrez Más de 3.500 personas participaron en el encuentro desarrollado en la cancha El Carmen.

En su intervención, Cepeda fue enfático al sostener que desde su candidatura a la Presidencia seguirán haciendo frente al petrismo, de la misma forma que la hizo durante su periodo como presidente del Congreso de la República.

“Durante mi presidencia del Congreso derroté a Petro siete veces, y ahora lo voy a derrotar en el Congreso y en la Presidencia de la República de Colombia. Vamos a derrotar la pobreza, vamos a derrotar las desigualdades, vamos a derrotar el desempleo. Este país está lleno de grupos armados delincuenciales que tienen a 500 municipios confinados. El día de mi posesión acabaré con el embeleco de la paz total que mantiene a los ciudadanos presos en sus casas”, enfatizó.

Recalcó que su Gobierno tendrá las puertas abiertas a la inversión privada, destacando su talante como generador de bienestar social: “Ese sector privado que Petro ha despreciado es el mismo al que yo le digo que en mi Gobierno serán clave para generar empleo”.

En la misma línea, expuso que “este gobierno que dice proteger a las clases populares acabó con la vivienda popular. Petro acabó con ‘Mi Casa Ya” y con los programas de vivienda social, porque la vivienda la construye el sector privado. En mi gobierno volveremos a tener vivienda popular para el pueblo colombiano.

Recalcó que el Gobierno actual les ha fallado a los jóvenes que son beneficiarios del Icetex con la eliminación del subsidio a la tasa de interés, por lo que referenció que será una de las primeras gestiones al llegar a la Casa de Nariño.

“Así paga el diablo a quien bien le sirve. En mi gobierno, los estudiantes tendrán nuevamente el subsidio a la tasa de interés del Icetex”, enfatizó Cepeda.

En el cierre de su intervención, Cepeda indicó que “la experiencia es muy importante, el carácter es muy importante. Petro me amenazó con la bandera de guerra, con la espada; me insultó. Pero aquí estoy. Entre más amenazas recibía, más derrotas le daba a Petro en el Senado de la República”.

Entrega de reconocimientos

En medio del evento, Cepeda recibió un reconocimiento por parte del Congreso, así como una exaltación de los grupos de juventudes del Partido Conservador en el departamento.

El representante a la Cámara Armando Zabaraín –en compañía de los concejales Juan José Vergara, Andrés Ortiz y Juan Camilo Fuentes– le hizo entrega de la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz.

“El homenaje más importante no es este que le entrega el Congreso. El verdadero homenaje es el que está viendo usted aquí. Ese es el homenaje que le hace su pueblo, un reconocimiento eterno por todo lo que usted le ha dado en estos 34 años de servicio a Barranquilla, al departamento, a la región Caribe y al país. Y ustedes lo han escuchado: Efraín Cepeda es un estadista, y lo ha demostrado cada vez que ha presidido el Congreso, con resultados visibles”, dijo Zabaraín.

Los nombres de los aspirantes al Senado y la Cámara de Representantes

En el cierre del ‘Gran Encuentro de Amigos Cepedistas de la región Caribe’ se dieron a conocer los nombres de la dupla que aspirará al Senado de la República y la Cámara de Representantes por esta ala del Partido Conservador.

A la Cámara Alta aspirará el actual representante Armando Zabaraín, mientras que a la Cámara Baja se presentará el nombre de Juan Camilo Fuentes, quien en la actualidad se desempeña como concejal de Barranquilla.

Jeisson Gutiérrez Cepeda presentó a Armando Zabaraín y Juan Camilo Fuentes como aspirantes al Senado y la Cámara, respectivamente.

“De manera que, como ordenó el Libertador Simón Bolívar, desde hoy hasta las elecciones de mayo marchemos hacia adelante con la cabeza en alto, con paso de vencedores”, sostuvo Cepeda mientras alzaba los brazos de los dos aspirantes.

Cabe recordar que Zabaraín ha sido miembro de la Cámara de Representantes desde el año 2010. También fue concejal de Barranquilla, acumulando una experiencia cercana a los 20 años en el sector público.

Por su parte, Fuentes ha venido liderando distintos proyectos desde el cabildo distrital. Entre ellos se destacan la construcción del Centro de Bienestar Animal y programas educativos para la tenencia responsable de mascotas.