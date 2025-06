En la tarde de este domingo se dio conocer el auto del Tribunal del Atlántico en el cual se ordena al Instituto Nacional de Vías (Invías) suspender inmediatamente el proceso de cobro de la valorización de la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena, así como de la Circunvalar de la Prosperidad.

Lea más: Cortes de energía este martes en La Campiña y otros sectores por trabajos eléctricos

La respuesta obedece a una demanda presentada por el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, que por intermedio de una acción popular logró que un juez decretara las medidas cautelares entre las cuales se ordena que dentro de los tres próximos meses se adelanten las respectivas socializaciones del cobro.

“La convocatoria será por el término de dos meses y será publicada por un medio de comunicación nacional, un medio de comunicación local, la página oficial de INVIAS, de la CNV en la zona de influencia de la vía Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad, así como en las páginas institucionales de Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa y Tubará”, se lee en el fallo del Tribunal del Atlántico.

EL HERALDO conversó este lunes con Meisel, quien señaló su complacencia por los resultados obtenidos, ante un proyecto en el que insistió prima la injusticia y la inconveniencia contra la comunidad.

“Miren, nosotros no podíamos permitir este golpe al Caribe y tenía toda la pinta que podía empezar a cobrarse en julio y asumimos la defensa de este proceso junto con la comunidad, esto no es una cosa personal mía, y presentamos una acción popular que está dando sus frutos y hoy le tenemos que anunciar al Caribe, sí, con algo de satisfacción porque la verdad es esa, que triunfamos en las medidas cautelares y hoy se suspende el cobro de valorización que era una cosa totalmente injusta”, reseñó el senador.

Para Meisel está claro que en su afán, el gobierno Nacional se saltó etapas claves como las socializaciones, lo cual es parte del argumento de la acción popular presentada por él y en donde los jueces vieron mérito para emitir la orden.

“Barranquilla fue testigo que yo me les metía a unas socializaciones ‘chimbas’ que habían hecho y que no había nadie. Hicieron dos, tres y no asistía nadie porque además no las comunicaban, no las publicitaban, entonces yo creo que la justicia lo que en principio está pidiendo es que hagan las cosas bien, que era lo mismo que le pedíamos nosotros sin ser jueces, que convoque a la ciudadanía, que la cosa tenga publicidad, que la ciudadanía se entere para que le pueda explicar a usted el tamaño del atropello, y no desde un helicóptero o desde Bogotá, tú con un pincelazo, creer que la capacidad de pago de los ciudadanos estaba acorde con lo que les iba a llegar”, comentó.

Así mismo, insistió en lo oneroso del cobro, que podría afectar la economía de mucha gente en la región.

“Hay que recordar que el Invías habla de uno a tres prediales de un solo cipotazo en una cuenta de cobro que la ciudadanía no está en capacidad de obtener, con lo cual yo creo que es el principio de que las cosas se hagan bien, a que se hagan unos peritajes para establecer el avalúo comercial de los predios, a que se establezca bien cuál es la capacidad de pago de esos ciudadanos para, repito, evitar atropellos, que era justamente lo que en julio iba a empezar a llegar aquí. Entonces yo creo que el fallo llega en un momento muy oportuno”.

Adicionalmente, llamó a la comunidad en seguir luchando en diversas actividades y concentraciones, a fin de que el fallo de fondo lleve a que se caiga completamente el cobro.

“Ya tumbamos el cobro, no podemos dejar que lo reinstalen otra vez. Y esto tenemos que montarnos en una victoria que tiene que ser contundente para el Caribe, repito, contundente para la ciudadanía. Una ciudadanía que, al contrario de lo que piensa Petro, no estaba llena de millonarios. Es clase media, gente que vive de unos salarios ajustados y que no aguantaba un cobro de este calibre. Me refiero a ciudadanos, muchos de ellos estudiantes que viven en el corredor universitario, muchos de ellos con grandes sacrificios viniendo a estudiar aquí y de pronto sacando un crédito hipotecario y sacando un apartamentico, familias recién construidas, matrimonios que están empezando”.

Lea más: Alcaldía puso en funcionamiento nuevas calles pavimentadas, en Las Nieves

Finalmente, recordó que ni siquiera el resultado de la valorización se iba a quedar en la región Caribe, sino que se pretendía impulsar proyectos en otras zonas del país con el dinero de los ciudadanos de Atlántico y Bolívar.

“Ese ciudadano, después de hacer un enorme esfuerzo en su contribución, le iban a hacer un puente en el Putumayo. Bacanísimo que hagan puentes en el Putumayo, pero no con el esfuerzo desmedido del ciudadano del Caribe. Y eso es lo que yo quiero también decirles a los ciudadanos con toda contundencia. Ni siquiera el esfuerzo de los ciudadanos del Caribe se iba a ver reflejado en obras en la región porque eso entraba a un fondo cuentas en el Invías. Era un disparate por donde usted lo mire. Era un disparate”, cerró.