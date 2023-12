Los Óscar presentan sus precandidatas en 10 categorías para la edición 96

Maquillaje y Peinado

Diez películas avanzarán en la categoría de maquillaje y peinado para los 96.º Premios de la Academia. Se invitará a todos los miembros de la Rama de Maquillaje y Peinado de la Academia a ver extractos y entrevistas con los artistas de cada una de las películas preseleccionadas el domingo 14 de enero de 2024. Los miembros de la rama votarán para nominar cinco películas para la consideración final del Oscar®.

Las películas, enumeradas en orden alfabético por título, son:

‘Beau Is Afraid’

‘Ferrari’

‘Golda’

‘Killers of the Flower Moon’

‘The Last Voyage of the Demeter’

‘Maestro’

‘Napoleon’

‘Oppenheimer’

‘Poor Things’

‘Society of the Snow’

Banda Sonora Original

Quince partituras avanzarán en la categoría de Banda Sonora Original para los 96.º Premios de la Academia. Ciento cuarenta y ocho partituras fueron elegibles en esta categoría. Los miembros de la Rama de Música votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las partituras, enumeradas en orden alfabético por título de la película, son:

‘American Fiction’

‘American Symphony’

‘Barbie’

‘The Boy and the Heron’

‘The Color Purple’

‘Elemental’

‘The Holdovers’

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’

‘Killers of the Flower Moon’

‘Oppenheimer’

‘Poor Things’

‘Saltburn’

‘Society of the Snow’

‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

‘The Zone of Interest’

Canción original

Quince canciones avanzarán en la categoría de Canción Original para los 96.º Premios de la Academia. Noventa y cuatro canciones fueron elegibles en esta categoría. Los miembros de la Rama de Música votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las canciones originales, junto con la película en la que aparece cada canción, se enumeran a continuación en orden alfabético por título de la película:

‘It Never Went Away’ de ‘American Symphony’

‘Dear Alien (Who Art In Heaven)’ de ‘Asteroid City’

‘Dance The Night’ de ‘Barbie’

‘I’m Just Ken’ de ‘Barbie’

‘What Was I Made For?’ de ‘Barbie’

‘Keep It Movin’’ de ‘The Color Purple’

‘Superpower (I)’ de ‘The Color Purple’

‘The Fire Inside’ de ‘Flamin’ Hot’

‘High Life’ de ‘Flora and Son’

‘Meet In The Middle’ de ‘Flora and Son’

‘Can’t Catch Me Now’ de ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes’

‘Wahzhazhe (A Song For My People)’ de ‘Killers of the Flower Moon’

‘Quiet Eyes’ de ‘Past Lives’

‘Road To Freedom’ de ‘Rustin’

‘Am I Dreaming’ de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

Cortometraje animado

Quince películas avanzarán en la categoría de Cortometraje Animado para la 96ª entrega de los Premios de la Academia. Noventa y tres películas calificaron en esta categoría. Los miembros de la Rama de Cortometrajes y Animación votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las películas, enumeradas en orden alfabético por título, son:

‘Boom’

‘Eeva’

‘Humo (Smoke)’

‘Soy Hip (I'm Hip)’

‘Una especie de testamento (A Kind of Testament)’

‘Koerkorter (Dog Apartment)’

‘Carta a un cerdo (Letter to a Pig)’

‘Noventa y cinco sentidos (Ninety-Five Senses)’

‘Érase una vez un estudio (Once upon a Studio)’

‘Nuestro uniforme (Our Uniform)’

‘Pachyderme’

‘Pete’

‘27’

‘¡La guerra ha terminado! Inspirado en la música de John & Yoko (War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)’

‘Llamada salvaje (Wild Summon)’