Pilas, estos son los consejos para armar su pinta carnavalera

Ya entrado en los consejos para vestirse, Gamarra dijo que el color debe ser protagonista a la hora de seleccionar tu look. Colores como el morado, rojo, amarillo y azul son los encargados de darle vida a la paleta de las opciones carnavaleras, no olvides recurrir a los básicos y al exceso de accesorios para completar un look ganador.

Partiendo de esto, las mujeres pueden combinar camisetas con jeans y shorts, collares, pulseras y accesorios para la cabeza, como coronas, flores y sombreros. En cuanto al calzado, lo importante siempre será la comodidad de tener unos zapatos que se conviertan en tu aliado a la hora de bailar y gozar.

“Los hombres la tenemos más fácil, con un jean y una camiseta vamos bien para el baile, aunque las últimas tendencias de ropa masculina han abierto una posibilidad más divertida para los que nos animamos a llevar color y textura en nuestra ropa”.

Además, las camisas manga corta con estampados de colores, animal print o rayas verticales son ideales para la temporada, combínalas con un buen jean y tenis.

A propósito de su propia colección de Carnaval, llamada ‘Merecumbé’, Rafael dijo que “Estas son prendas pensadas para manejar el equilibrio de la comodidad y el estilo, por lo que el trabajo está en los estampados, pensando en trabajar con la ilusión de color y formas”.