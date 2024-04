“Llevar el nombre de Gabo era un honor, ahora es una responsabilidad”

R.

Yo llevo 23 años trabajando en las bibliotecas públicas de Barcelona, y hace como 5 años cuando me dijeron, ponte al frente de este proyecto, a mí como que me tocó la lotería, porque yo siempre había leído a García Márquez. Me había gustado, porque esa manera tan bonita de transitar entre el mundo de los vivos y los muertos, de manera natural como lo hacía él, que le explicaban sus ancestros al pie de la letra, yo la he entendido. Yo no soy de Barcelona, soy de un pueblito pequeño cerca de Valencia, y esta cosa de la oralidad es mágica, para mí el Caribe está muy lejos, pero Gabo me lo acercó demasiado.