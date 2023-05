Las mujeres serenatearon a Diomedes en su natalicio 66

Fue su artista, su amigo y más que eso, su hermano. Así lo describe Joaquín Guillén, exmánager del artista quien como muestra de su cariño, todos los años lo homenajea.

Guillén dice que muchas veces ha soñado con Diomedes Díaz, incluso habla de que le ha dado algunos números de la ‘suerte’ que han servido para que muchos fanáticos puedan ganarse el chance, este año por ejemplo recomienda jugar el 2666.

“Y es que la gente cree que es mentiras, Diomedes me ha dicho cuáles son los números y por eso yo los tiro en redes sociales, unos pegan otros no, pero algo quiere decirme él con esos números, de eso no tengo ninguna duda”.

Del artista más vendedor en la historia del vallenato recuerda su humildad y también su solidaridad. “Él no tenía que ver para darle dinero a los más necesitados, yo lo regañaba como mánager por dar sus ganancias a la gente. Tengo nostalgia porque se fue Diomedes y a la vez alegría porque sigue vivo entre su fanaticada”.

Guillén agregó que algo que le impactó siempre fue su ‘chispa’ para cualquier situación cotidiana. Recuerda que un día un seguidor le dijo: “Diomedes que camisa fea tienes”, y le respondió “por ropa no es, porque tengo bastante y cara. Además, la camisa no es la que va a cantar, ya que público me quiere es a mí”.

El homenaje al Cacique siguió en el parque de La Provincia con algunos actos musicales en los que participaron integrantes de la familia Díaz.