La cantante vallenata Evelyn Gómez contó cómo es su lucha contra el cáncer

“Señor cáncer, hoy agradezco este proceso a tu lado, y voy a pelear día a día, sol a sol, cueste lo que me cueste con el único propósito de exaltar y glorificar a quien todo lo merece en este mundo y él es Dios. Confió esta prueba y aunque sé que no es fácil, no me daré por vencida, no voy a fallarle aunque me duela, un día diré victoria y testificaré no lo hice yo, lo hizo mi padre celestial”, añadió.´

Vale destacar que para los Carnavales de Barranquilla 2017, Evelyn Gómez, la dulce voz del vallenato, consiguió un Congo de Oro durante su presentación en el Festival de Orquestas.

“Siento que hemos causado un impacto muy bello aquí ante la gente de Barranquilla, porque somos un grupo en su totalidad femenino, 12 mujeres de Barranquilla y Santa Marta, y yo que soy de Montería; entonces qué bueno demostrar que las mujeres hacemos buen vallenato”, expresó a EL HERALDO en su momento, la también docente.