De aquella exploración de sabores autóctonos no sólo surgió la tecnificación de sus procesos, sino también la necesidad de investigar y exaltar la gastronomía local.

“En mi cocina me preocupé mucho por exaltar los sabores de la región, por eso me concentré en el guandú, recopilé parte de la receta de mi abuela y le puse mi toque, uno tan particular que en 2007 ganamos con el Ministerio de Cultura el premio al mejor plato de comida típica”.

A propósito de esta experiencia, Cassiani cuenta que fue muy simpática, aunque ella tenía toda la intención de ganar, la espontaneidad fue la decisiva para otorgarle el triunfo.

“Para mi la cocina se compone de la sazón, la música y el baile, y eso lo lleve a la presentación, preparé un ‘Sancocho de Guandú Barrio Abajo’, que en medio del Carnaval se llevó todos los reconocimientos”.

Desde ese momento Josefina siente una gran responsabilidad hacia al futuro de la cual dice que su intención es permitir que la gente se conecte con una parte de Barranquilla a través del espacio y el sazón.

“En mi patio la historia también se come, por eso es que ahora está abierto al público. La gente me reclama porque les gustaría que cocinara para más gente, pero esa es mi forma de mantener la tradición”.