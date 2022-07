“Me cansé de recibir llamadas”: Jean Carlos Centeno denuncia amenazas

En el post de Facebook el cantante que hizo parte del Binomio de Oro también manifestó su molestia ante las constantes llamadas y mensajes que está recibiendo:

“Ya me cansé de recibir llamadas y mensajes con este tipo de amenazas y extorsión. Este mensaje va para ti, sí, tú, quien me escribes desde tu cel: 3219607630, pues me tocará cambiar de número personal aunque me vuelvas a escribir igual te vuelvo a bloquear”.

En la misma publicación el intérprete de canciones como ‘Olvídala’, ‘Realízame mis sueños’, entre otras, etiquetó a varias entidades como la Fiscalía, el Ejército, la Armada, la Policía e incluso al presidente Duque y al presidente electo Gustavo Petro.

El post se ha compartido, hasta ahora, 206 veces y tiene más de 340 comentarios con mensajes positivos para el artista venezolano.