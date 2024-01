Globos de Oro: Emma Stone, Mejor actriz en película de comedia o musical

Stone venció a Margot Robbie ('Barbie'), Fantasia Barrino ('The Color Purple'), Jennifer Lawrence ('No Hard Feelings'), Natalie Portman ('May December') y Alma Pöysti ('Fallen Leaves').

Emma Stone interpreta en la película a Bella Baxter, una joven que se suicida estando embarazada y es resucitada por el científico Dr. Godwin Baxter, quien le implanta el cerebro de su bebé.

Bella tiene la mente de un infante, pero pronto desarrolla su inteligencia y se escapa con Duncan Wedderburn, un abogado libertino, para vivir una aventura de descubrimiento y liberación sexual por el mundo.