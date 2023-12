El día que Dolcey Gutiérrez se quitó el sombrero

Un hombre barriendo la terraza recibió al trío de periodistas de EL HERALDO que llegaban inquietos buscando al ‘especialista de la música picante’. Con extraña dureza los hizo pasar y los obligó a sentarse en un par de bancas que adornaban el porche de la puerta principal. “El maestro ya viene”, dijo con seriedad mientras iba al reencuentro con la escoba. Lo esperaron poco cuando un hombre alto, de tez estrujada y caminar pausado irrumpió en la conversación: “un gusto al fin conocerte, Karolain”, soltó con voz grave y serena mientras extendía su mano derecha para ser estrechada.

Lo que más impresiona de Dolcey es el poder de su cuerpo de metal armado de lengüetas. A sus 82 años, el hombre yace intacto detrás de unas gafas de sol impenetrables y una camisa de satín verde navidad encajada en el pantalón. ¿Lo infaltable? Un sombrero de ala mediana escondiendo una mata de pelo demencial que pone al descubierto su juventud.

“Yo soy un muchacho, porque todavía me siento como cuando era un muchacho. Todos me preguntan que por qué no me pongo viejo, que con qué me alimento o cuál es el secreto. Y yo ‘bueno, será que la mujer mía me mete en el congelador’”, expresa con genuina soltura.