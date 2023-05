“Me cuesta verme así”: Diego Guauque cuenta cómo ha luchado contra el cáncer

Para muchos, Diego Guauque se ha convertido en un ejemplo de lucha, valentía, determinación y optimismo. Desde hace varios años, el periodista se ganó el corazón de los colombianos por su profesionalismo al frente de la cámara y su idónea forma de contar las historias, cautivando a más de uno.

Actualmente, el comunicador sigue utilizando las cámaras pero para contarle a sus seguidores y al país cómo ha sido este difícil episodio de su vida combatiendo el cáncer. Diego Guauque ha registrado su tratamiento médico desde que fue diagnosticado con cáncer a inicios de 2023, cuando médicos le encontraron un sarcoma. El periodista ha sido ejemplo de superación para quienes se encuentran atravesando por alguna situación similar.

“Cuanto la gente sepa más que es el cáncer, los tipos de cáncer, que es una quimioterapia y qué efectos tiene. Cuanto más yo les pueda colaborar, pues mejor lo vamos a poder combatir; me voy a poner aquí como conejillo de indias para informar todo sobre el cáncer”, dijo el periodista en una reciente entrevista para el medio ‘CityTv’.

Pese a que siempre informa de su situación de manera optimista y esperanzadora para quienes atraviesan por algo parecido, lo cierto es que su estado de ánimo no siempre es el mejor y reconoce que en ciertas ocasiones le cuesta ver cómo su apariencia ha ido cambiando, sobre todo por su cabello.

En entrevista con el medio HSB Noticias, Diego Guauque contó que su tratamiento va por buen camino y de manera acelerada, algo que ha sido positivo en medio de este camino. Sin embargo, reconoció que la caída de su cabello le recuerda la enfermedad por la que está atravesando.

“Yo voy a un ritmo acelerado. Hay algunas cosas complejas de trámites y cirugías, pero a mí me ha ido bien. No percibo la muerte cerca y no pienso en esos temas. En este momento estoy muy positivo, pues siento que estoy curándome. Procuro estar activo y animado”, expresó.

Sobre su apariencia, mencionó: “La verdad todavía me cuesta verme así. A veces me miro al espejo y digo: ‘verdad que estoy calvo’. Extraño mi pelo. Además, cuando uno está así, ese es el símbolo del paciente oncológico. Te recuerda que estás enfermo. Así diga que me siento bien, me miro al espejo y digo: ‘verdad que tengo cáncer’. Es difícil asimilar al principio que uno tiene cáncer”.