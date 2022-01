Lanzan espeluznante línea de ropa hecha con piel de humanos

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) lanzó una falsa campaña de publicidad de una colección de una marca de ropa que supuestamente fabricaba ropa con piel humana.

En esta campaña, PETA protesta contra el uso de piel animal en la moda y señala directamente a la marca Urban Outfitters, a la que parodia con el nombre de su falsa firma de ropa, Urban Outraged (indignado urbano).

If @UrbanOutfitters used humans the way it uses other animals, this is what it would look like



Our new online store shows exactly why we’re demanding the company to drop ALL animal-derived materials. pic.twitter.com/rYBSUS1AuA