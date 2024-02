Hoy lloro por Joselito, pero he sido la reina más feliz: Melissa Cure

"Nos gozamos este Carnaval con todo el tumbao, he sido la reina más feliz de todas. Me siento satisfecha, orgullosa por todo el amor, cariño que he sentido por parte de la gente. Una cosa inolvidable, tantas pancartas".

En sus ojos brilla la satisfacción y el orgullo de haber dejado una huella imborrable en la historia del Carnaval. Ha llevado consigo el espíritu festivo de su gente y lo ha compartido con el mundo.

"Ayer, precisamente en el desfile, una señora de 94 años me dice la hija estaba allá porque fue a verme a mí. Son cosas que te van marcando el corazón y la vida para siempre. Y yo, la reina más agradecida con el amor de cada uno de nuestros barranquilleros".