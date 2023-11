Vives, Silvestre y Fonseca le cantan a Laura Pausini en los Latín Grammy

Entre los artistas que han decidido unirse a esta celebración se encuentran nombres como Niña Pastori, David Bisbal, Danny Ocean, Malú, Ana Torroja, Luis Fonsi, Mon Laferte y los colombianos Carlos Vives, Silvestre Dangond y Fonseca.

El tridente colombiano interpretó el tema ‘Quiero decirte que te amo’, todo un hit global de la italiana, y con sus voces le rindieron un verdadero tributo. Además les notó complicidad y mucho estilo sobre el escenario.

“Ser reconocida por contribuir a la música en español y portugués siendo italiana es algo que valoro profundamente, ya que además es la primera vez en la historia de los Latin Grammy en que se va a dar un reconocimiento a una persona europea no latina’, reflexiona Pausini. ‘Mi vínculo con España y con América Latina es más que especial. Es mi otra gran familia, que me adoptó hace 30 años y siempre me acompañan y me cuidan. Nunca me han soltado la mano. Y lo siento así, mi otra casa. Por eso la música en español es parte de mí; vive en mi lengua, en mis cuerdas vocales y en mi corazón, básicamente el español es parte de mi esencia musical”.