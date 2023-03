Barranquilla, epicentro de primera boda del Metaverso

Mientras la pareja se preparaba para su día de ensueño, días antes recibieron una llamada inesperada por parte de la Notaria extendiéndoles la invitación a realizar una boda diferente, innovadora e histórica en América Latina. Ante la propuesta, el champetero le afirmó a EL HERALDO que significaba una experiencia “imposible de desaprovechar”.

“Esto fue una experiencia increíble. Te ayuda a simular lo que estás haciendo en la vida real y a permitir que las personas que de pronto están lejos y no tienen la posibilidad de estar ahí mismo en una boda puedan hacer parte de esta”.

Para la influencer La Daniela, este nuevo concepto fue enriquecedor, en el que pudieron gozar de una vida real con la compañía de sus familiares e incluso su hijo Kyliams Fiorillo, que ese mismo día cumplía ocho meses de nacido.

“Estar con las gafas puestas y vernos como avatares fue muy divertido. Esto representa el futuro, la vanguardia. No teníamos planeado casarnos así y no me arrepiento, lo volvería a repetir”.