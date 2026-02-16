Con la fuerza simbólica de un ave fénix que resurge entre fuego y tamboras, el rey Momo Adolfo Maury se presentó en la Gran Parada de Comparsas del Carnaval de Barranquilla 2026 luciendo un traje que palpita historia y tradición: ‘El Renacer del Congo’.

La impactante propuesta rinde tributo a los 150 años del Congo Grande de Barranquilla, emblema de la herencia afrocaribeña y ejemplo de resistencia, identidad y dignidad cultural frente al paso del tiempo y las dificultades. Además, con su imponente diseño quiso rendir un sentido homenaje a su hijo Kevin Maury, reflejando resiliencia y esperanza.

Josefina Villarreal

El diseño, adornado con un exuberante plumaje en tonalidades naranja, rojo intenso, dorado y negro, simboliza el fuego y el sol como energías de transformación. Cada brillo alude a la capacidad de levantarse tras la adversidad, resaltando no solo la fuerza de esta danza ancestral, sino también la perseverancia familiar y colectiva que ha sostenido su legado.

Más que una puesta en escena, “El Renacer del Congo” se convierte en un manifiesto de memoria, orgullo y esperanza, una reafirmación de que cuando la tradición arde con pasión, su llama nunca se extingue.

El mensaje ambiental de la reina Michelle Char

Uno de los momentos más esperados de la tarde es la aparición de la soberana, Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla. La monarca, en su año 90 de reinado institucional, había guardado bajo siete llaves los detalles de su vestuario para esta Gran Parada.

Josefina Villarreal

Michelle lució una fantasía cargada de simbolismo ambiental y conciencia ecológica. El diseño rinde homenaje a un ave en peligro de extinción. Plumas, texturas y estructuras evocan la fragilidad y la riqueza de este hábitat natural, integrando un mensaje claro sobre la necesidad de proteger la biodiversidad del Caribe.

La propuesta estética se alinea con la línea ambiental que ha marcado el Carnaval 2026, convirtiendo su traje en un mensaje visual que conecta la majestuosidad de la fiesta con la urgencia de conservar los ecosistemas locales.