“Volvió, volvió el poder”, es el grito que se escucha por toda Valledupar en alusión al regreso del cantante Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho De la Espriella quienes unieron nuevamente sus talentos para grabar la producción discográfica ‘El último baile’.

Para hacer el lanzamiento en vivo los artistas han escogido cuatro días para llevar a cabo el Festival Silvestrista, que ha iniciado este jueves con una caminata y se extenderá hasta el domingo con tres conciertos que se cumplirán en el Parque de la Leyenda Vallenata, los días viernes, sábado y domingo.

La mancha roja se hizo sentir a partir de las tres de la tarde de este jueves cuando desde el parque El Viajero salieron los tráilers y carrozas que acompañaron a los músicos en su recorrido de 2,7 kilómetros de pura sabrosura hasta llegar a la glorieta de La Pionera Mayor.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

En el punto de concentración los ánimos estaban bien arriba desde temprano y comenzaron a sonar canciones como ‘Volvamos a ser novios’, ‘El buitre’ ‘El malcria’o’, ‘La torcida’ o ‘La chica no’ que han sido las que más popularidad han tenido. Los silvestristas no pararon de corearlas para marcar así el pistoletazo de salida de la caravana. Los voladores se veían por el aire y su particular sonido le alertó a todos que se venía lo bueno.

El vendedor Pedro Blanco se hacía sus buenos pesos vendiendo suéteres, banderas y pañoletas, pues para él esta es una buena oportunidad. “Un lanzamiento de Silvestre nos beneficia mucho porque toda la ciudad sale a las calles a arroparlo y nosotros aprovechamos para vender, aquí tenemos de todo y a buenos precios para que la gente se vista de rojo”, dijo muy entusiasmado.

El recorrido lo comandó Silvestre y Juancho trepados en un camión que en todo el frente decía “Volvió el poder”, ambos saludaban al pueblo mientras lanzaban suéteres rojos al pueblo que enloquecía.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

“Estoy lleno de sentimiento, me preguntaban qué sentía y no supe responder, sólo los invito a sumarse a este Festival Silvestrista y aquí estamos felices de compartir nueva música con ustedes”, expresó Silvestre Dangond.

Carrozas como la ‘For Ever’ en la que viajaban integrantes del Grupo Kvrass se sumaron al goce, al igual que Carlos Tobio en la carroza ‘Cantinero’ o Churo Díaz en la carroza ‘Tu mariachi’, tema del que dijo es el que más le gusta de esta producción de su paisano.

También en varios tráilers los combos silvestristas no dejaban de brincar y de corear cada canción, contagiando de alegría al resto de espectadores.

Fieles silvestristas

Entre los fans del artista guajiro, mejores conocidos como silvestristas, se encontraba Marco Navarro, quien se ha vitalizador con su bicicleta roja parodiando temas como ‘Volvamos a ser novios’. “Esta idea nació desde que inició la promoción del CD, ahí empecé a recorrer toda Valledupar, a recorrer los moteles acompañado de unos 100 motociclistas, porque el tema habla de eso y eso me ha permitido ganarme el cariño de la gente. Los videos han sido del agrado de la gente. Salí a la calle con una bicicleta que tiene más de 30 años de actividad y con el corazón estoy haciendo esto”.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

Wendy Salinas, viajó desde el municipio Agrado, Huila hasta Valledupar, un recorrido terrestre de 16 horas que hizo junto a 10 amigos de La Titular Silvestrista para asistir a La Caminata y al concierto. “Desde pequeñita soy Silvestrista, mi mamá escucha a Silvestre, entonces desde pequeñita le heredé esa pasión por eso hice este mensaje en la bandera: ‘Mi madre me dio la vida, el silvestrismo, la felicidad’, este reencuentro con Juancho me ha hecho muy feliz, por eso hice este viaje tan largo”.

Por su parte, Leo Hincapie viajó desde Costa Rica para asistir a este lanzamiento que lo tiene entusiasmado. “Yo me hice matemático y físico en Valledupar, luego me fui a especializarme en Costa Rica y ahora regreso a esta tierra que tanto quiero para ver al artista que me gusta y el que recreó toda mi universidad”.

Yahaira Cogollo y su hija Isabel Sofía comparten el gusto por la música de Silvestre y Juancho, por eso le compartieron a EL HERALDO su historia. “Soy Silvestrista desde el primer álbum al lado de Román López y eso se lo he transmitido a mi hija que ahora disfruta mucho más que yo su música”’ dijo Yahaira.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

Al escuchar a su madre Isabel Sofía explicó que su canción favorita es ‘Las locuras mías’, pero que ahora está dichosa de escuchar un álbum de Silvestre y Juancho. “Esto es espectacular tal como lo había imaginado”, dijo la menor.

Es de anotar que esta es la segunda edición de este Festival Silvestrista (la primera se realizó en noviembre de 2023 para el lanzamiento del álbum ‘Ta Malo’) y marcó el rumbo para que el artista repitiera esta propuesta, pero esta vez acompañado de su compañero de mil batallas Juancho De la Espriella.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

Y así como el Festival de la Leyenda Vallenata convoca año tras años a los amantes de este folclor, ahora Silvestre Dangond comienza a hacer lo mismo con cada producción lanzada, convocando a sus seguidores a tomarse las calles y a llenar el Parque.