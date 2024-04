“Cavani jugó 10 partidos seguidos y no marcó ni un gol”: Marco Pérez

La tradicional celebración, en la que Marco Pérez se detiene, cierra los ojos y entrelaza las manos en su pecho, no se le ha visto con la camiseta rojiblanca. El delantero chocoano, que todo lo que tocaba lo convertía en gol el año pasado cuando jugaba en Águilas Doradas (conquistó 28 dianas, 13 en el primer semestre y 15 en el segundo), todavía no grita ni festeja su primer tanto en Junior.

Su pólvora mojada es algo que ya empieza a generar murmullos en las tribunas, pero el artillero se muestra paciente y sereno. Tiene la firme convicción de que sus disparos van a perforar la red contraria en cualquier momento, en la medida que alcance mayor continuidad.

“Hombre, mira, en el tema del gol, yo estoy tranquilo, no estoy desesperado, la verdad, así como estoy trabajando, seguramente, y si voy a tener más minutos, los goles van a llegar, eso téngalo por seguro. Uno como delantero no puede estar desesperado”, comentó Marco Pérez en zona mixta tras la valiosa victoria del club caribeño 1-0 sobre Equidad, el viernes pasado en el estadio Metropolitano.

Pérez ha disputado como ‘tiburón’ 561 minutos distribuidos en 13 partidos, solo cuatro como titular y nueve entrando desde el banco de suplentes. Dos de Superliga y once de la Liga.

“Hasta el momento, creo que me han tocado, a veces, unos partidos muy complicados, porque la verdad, entrar con 10 (ante Equidad) es bastante difícil, pero gracias a Dios sacamos un resultado positivo. Creo que en lo personal, voy de menos a más. Uno como jugador tiene que estar tranquilo y trabajar. Lo único que uno tiene para mejorar es el trabajo, y seguramente los goles van a llegar”.

El atacante de 33 años de edad comparó su situación actual en Junior con la que vivió recientemente el uruguayo Édinson Cavani, quien permaneció casi cinco meses sin marcar gol en Boca Juniors.

“El gol, la verdad no me desespera, porque si vos te desesperas… Cavani jugó 10 partidos seguidos (de titular) y no marcaba ni un gol. Creo que ahorita el delantero de Millonarios (el argentino millonario llevaba como 10 partidos seguidos sin marcar (nueve es el dato preciso). Yo entro a veces en el segundo tiempo, a veces entro 10 minutos”, argumentó Marco Pérez.

“Carlos (Bacca) lo viene haciendo muy bien y me toca esperar. Cuando yo empiece a jugar, seguramente voy a hacer muchos goles, así que tengo que estar tranquilo, los minutos que me toque jugar, hacerlo de la mejor manera, como lo vengo haciendo. Hoy (el viernes) me tocaron 45. Me tocó sufrir porque, la verdad, es muy difícil con 10 ante un equipo muy físico como La Equidad. Ustedes lo vieron, terminamos prácticamente muy cansados”, añadió.

El futbolista nacido en Quibdó, como el resto del plantel rojiblanco, se quedó con lo positivo de la victoria ante los ‘Aseguradores’ y de inmediato puso la mira en el Botafogo, un adversario de mucha exigencia al que Junior se enfrentará este miércoles en el estadio Nilson Santos, de Río de Janeiro, Brasil, en la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

“Sabemos que la Libertadores es un torneo muy difícil, no es la Liga, así que nada, esperemos. Ya el profe viene estudiando al rival”, concluyó.

Pérez y Bacca fueron los únicos delanteros que el técnico Arturo Reyes llevó a territorio carioca. Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez, que suma dos goles en apenas 167 minutos jugados en siete partidos (solo uno de titular), se quedó en Barranquilla por decisión técnica. Lo más seguro es que juegue contra el América, el sábado a las 8:20 p.m., en el estadio Pascual Guerrero.