Rafael Iznaga responde a Yuberjen Martínez: “No le tengo envidia ni rabia”

En el primero round de este pleito, Martínez ‘le pegó’ al cubano Rafael Iznaga, director técnico de la Federación Colombiana de Boxeo (Fecolbox), al culparlo de su exclusión del programa de respaldo a los deportistas.

“Yo tuve varios problemas con la parte técnica y con el Ministerio de Deporte porque me suspendieron el apoyo económico durante ocho meses, sin tener culpa. Fue porque sí”, empezó diciendo ‘Yuber’ en diálogo con el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio.

“Ahora tenemos el derecho de ser profesionales y a la vez pelear amateur. El profe Rafael Iznaga se llenó de envidia y rabia. Mandó una carta al Ministerio diciendo que yo no pertenecía al boxeo amateur, aun sabiendo que yo había hablado con él y le decía que estaba listo para representar a Colombia. En ningún momento me negué a una competencia del ciclo olímpico. Tuvimos nuestras diferencias y decidieron sacarme del programa, a pesar de ser el que más logros le ha dado a Colombia en resultados. Si eso me lo hacen a mí, imagínese a los que recién están empezando”, complementó el pugilista antioqueño de 32 años de edad.

Ante la ráfaga de acusaciones de Yuberjen Martínez, el cubano Iznaga levantó la guardia y desplegó su contraataque a través de un comunicado en el que brinda su versión de la situación.