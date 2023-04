“Es un gol de desahogo”: Léider Berrío

No ha sido un comienzo fácil para Léider Berrío. El volante, que llegó a Junior ostentando el título que consiguió con el Deportivo Pereira, no había podido redondear actuaciones sobresalientes con la rojiblanca y eso lo había sacado hasta del banco de emergentes.

Con Arturo Reyes como entrenador, y ahora con Hernán Darío Gómez, entraba y salía de la titular, a veces era suplente, a veces no. No se ha posicionado en el equipo caribeño. Por eso la anotación frente al Deportes Tolima, que le dio la victoria al ‘Tiburón’ 1-0, es un respiro para él, en medio de tanta presión y exigencia.

“Es un gol de desahogo, habían sido semanas complicadas, hablé mucho con el profesor y sabía de la confianza. Muchos de mis compañeros me tuvieron confianza, me dieron las palabras de aliento para seguir creyendo y trabajando. He aquí a Dios obrando. Fue un lindo gol. Toca seguir adelante, aprendiendo y creciendo”, comentó Berrío en la rueda de prensa posterior al juego en el estadio Manuel Murillo Toro.

El volante cordobés admitió y explicó que pasar de Pereira a Junior reviste una serie de dificultades a las que se está amoldando.

“Estoy en un momento de adaptación, de crecer, de dar un paso del Pereira a Junior. La gente siempre me pregunta por lo que hacía en Pereira... son equipos diferentes, módulos diferentes, todo es diferente, entonces estamos en ese proceso de adaptación, trabajo y credibilidad”, expresó el sabanero.

“Me esfuerzo para tener la mejor versión de mí, no puedo decir que mañana seré el mejor. En partidos anteriores no la metía, pero tampoco era el peor. Sigo creciendo, aprendiendo de esto y disfrutándolo. Este gol puede ser un envión anímico para mí”, agregó.

Ya por último, el mediocampista de 24 años aseguró que para él es un orgullo estar al lado de jugadores tan reconocidos como Carlos Bacca, Juan Fernando Quintero y Sebastián Viera.

“Jugar con ‘Cariaco’, Hinestroza, Bacca, con todos los compañeros, es algo valioso. Siempre he soñado con compartir con este tipo de jugadores, como Viera, ‘Juanfer’, son unos profesionales. Somos muy unidos, y defiendo a mis compañeros a capa y espada. Sé que juntos conseguiremos cosas grandes”, puntualizó.

