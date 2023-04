“Vi un Junior muy serio”: Hernán Darío Gómez

“Son cuatro partidos que he sacado a Bacca, pero también son cuatro partidos donde no he metido al ‘Chino’ de titular. Estos muchachos trabajan independiente de los cambios, ellos ya saben que estamos tratando de encontrar un equipo que dure más de los 90 minutos. Mantenemos muchachos con experiencia y otros que rematan bien, porque estamos en un trabajo de reacondicionamiento y en táctica. Por eso hacemos tantos cambios. No soy partidario de la rotación, soy partidario de que si preparo un once, estos me terminen el juego. Pero como estamos con partidos cercanos, con muchas índoles, los muchachos entienden. Bacca ha mejorado mucho y eso me da alegría, porque es uno de los líderes”, comentó el DT.

El entrenador respondió con un poco de asombro la pregunta que le hicieron de Sebastián Viera y de que la mejoría del equipo se ha visto desde que él no ha jugado.

“Lo que puedo decir de Viera es que es un profesional, un líder, una buena persona. Ha sido un hombre de muchas batallas, siempre hemos estado tranquilos, sin problemas. Se está recuperando, hay que decirle a la gente que es un profesional y un gran hombre”, apuntó el técnico.

Por último, el estratega aseguró que Junior, así como todos los grandes, debe salir a ganar en cualquier cancha.

“Nosotros, por lo que es Junior, Tolima, América, Nacional, Medellín y todos los grandes, no tiene porqué ser extraño que ganen afuera. Son equipos que por prestigio e historia deben ir a ganar. Hay cosas actuales en las que algunos equipos no estén en un buen momento, pero Junior debe salir a ganar”, concluyó.