El caudaloso y extenso río Magdalena ha sido testigo de miles de historias, muchas de progreso y evolución económica, pero otras de horror por cuenta de la violencia, el narcotráfico y el paramilitarismo.

Leer más: En video quedó asalto a local de teléfonos celulares en el barrio La Unión

El pasado 11 de junio, un día común y corriente en el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena, vecino del río, dos primos y un amigo salieron de sus hogares para ir de pesca y hacerse con unas cuantas ganancias.

Pero ninguno de los hombres logró regresar a sus casas de aquella aventura. De acuerdo con los pescadores locales, los amigos alquiló una lancha a la altura del kilómetro 13 en la vía Ciénaga – Barranquilla y a partir de ahí no se supo más nada de ellos.

Tras varios días de ausencia, la desaparición de los primos Keiner David Seoanes Sánchez, de 20 años y Jeison Andrés Fornaris Díaz, de 26 años, y el amigo de ambos Omar Eduardo Blanco Rangel, de 38 años de edad, fue reportada ante el Grupo de Desaparecidos de la Seccional Atlántico de la Fiscalía.

Hay que detallar que por la cercanía de la población del Magdalena con el Centro de Barranquilla, lugar donde está la sede central del ente investigador, los allegados decidieron instaurar la denuncia de este lado del río. Y es importante mencionar que los habitantes de Palermo y Sitionuevo acuden diariamente a este territorio para trabajar y comprar sus productos con los que cubren sus necesidades básicas.

Familias esperan a los pescadores

Ante esta misteriosa desaparición en la que prevalecen más las preguntas que las respuestas, EL HERALDO se adentró en lo más profundo de las entrañas del barrio Divina Luz, lugar donde residen los tres perdidos, y dialogó con varios miembros de las tres familias que aún esperan el pronto regreso de todos.

“Ellos salieron de la casa a eso de las 10:00 de la mañana del 11 de junio porque se iban a de pesca, primero llegaron hasta el kilómetro 13 para alquilar una canoa con la que iban a pescar”, manifestó un allegado que, por motivos de seguridad, prefirió no identificarse. Dijo que el tema era “delicado”.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Aspecto del sector del Clarín en Palermo

De acuerdo con los familiares, cuando los jóvenes se iban de pesca normalmente duraban un día por fuera de la casa y, con las horas, retornaban con lo obtenido en la faena.

“Nosotros los esperábamos el jueves (12 de junio) entre las 11:00 y el 12:00 del día, apenas vimos que no regresaban nos alertamos, porque cuando ellos se van de amanecida siempre avisan si van a durar dos o tres días, pero nunca han durado eso”, agregó.

Con el pasar de los días, la familia tomó la decisión de embarcarse en las mismas canoas que utilizan los pescadores y emprender la búsqueda en la zona.

Lea también: Desde bicitaxi lanzan cadáver con signos de violencia y lo dejan abandonado en una calle de Rebolo

“Cuando llegamos hasta el sitio donde se alquilan las canoas encontramos la moto de Omar Eduardo porque tenía puesto el candado, pero la canoa en la que se fueron no había aparecido. De ahí tomamos una canoa y empezamos a recorrer los humedales a donde ellos van pero casi nadie nos acompañó, ni las autoridades ni nada, siempre estuvimos solos”, detalló el familiar de Blanco Rangel.

Entretanto, los allegados de Jeison Andrés Fornaris revelaron que este retornaba a la pesca, pues había gastado todos sus ingresos en la organización de una fiesta de cumpleaños de su hijo de 2 años.

“Jeison Andrés siempre iba con la disposición de ganarse lo que fuera, nunca iba con intención de avaricia, fuera mucho o fuera poco el regresaba para acá porque sabía que lo estaba esperando su familia, su hijo. Para el niño ha sido difícil, se despierta de madrugada llorando y pidiendo a su papi”, expresó el familiar.

El temor al ‘Clan del Golfo’

Entre las polvorientas y abandonadas calles del barrio Divina Luz se percibe no solo un abandono social sino también uno institucional. No hay nada para hacer, no hay distracción. Y ahora, para rematar, cuando el reloj marca las 8:00 p. m., los mismos habitantes deben resguardarse dentro de sus humildes viviendas debido al temor que les infunden los grupos armados que circulan por la zona.

Esta casa editorial conoció por medio de una fuente entero crédito que, al parecer, los tres pescadores harían parte de un listado de víctimas del Clan del Golfo, grupo armado organizado que estaría sembrando terror entre la población para expandir su territorio operacional con el fin de hacerse con las rentas criminales como el narcotráfico, la extorsión y la ocupación ilegal de tierras.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Aspecto del sector del Clarín en Palermo

Según inteligencia de la Fiscalía, un presunto cabecilla identificado solo con el alias de Caliche, cabecilla del ‘Clan del Golfo’, habría llegado a ese territorio para dar inicio al plan de expansión de la organización.

Este plan se estaría ejecutando desde el Magdalena, en Ciénaga, Puebloviejo y Palermo, para luego tomarse en el Atlántico la ciudad de Barranquilla, iniciando primero desde los municipios de Sabanagrande, Palmar de Varela, Santo Tomás, Sabanalarga y Polonuevo.

De acuerdo con el informe de la fuente judicial y testimonios de habitantes del corregimiento, meses atrás, alias ‘Caliche’ había convocado una reunión con los comerciantes de Palermo entre la parte trasera del IED Rural Palermo Sede Villa Clarín en la que, acompañado de hombres fuertemente armados y camionetas, informó que el ‘Clan del Golfo’ “de ahora en adelante iba a mandar en esta zona y que no habían más”, mensaje que hasta el día de hoy sigue causando zozobra en la población.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Aspecto del sector del Clarín en Palermo

Existe una versión entre los moradores del sector donde se afirma que, al parecer, los tres pescadores estaban envueltos en múltiples robos por lo que los hombres de ‘Caliche’ habrían tomado la decisión de asesinarlos tras las quejas de los sujetos que les pagaban por la supuesta ‘protección’ que ofrecen.

Si bien esta teoría aún no ha sido confirmada, algunas personas señalan que los cuerpos habrían sido enterrados en cercanía de los humedales que hay por Villa Clarín.

De acuerdo con la información obtenida por Inteligencia, este no sería el primer ataque de ‘Caliche’.

Más víctimas

Este presunto cabecilla del Clan del Golfo es conocido por ordenar cobros de extorsión, masacres y ataque criminales contra comerciantes.

El más reciente hecho de violencia ocurrió el pasado sábado 21 de junio donde se registró una masacre en Palermo, dos atentados sicariales casi que simultáneo que dejaron como saldo cuatro personas muertas y seis heridas.

El primer ataque se registró en el interior de un establecimiento comercial llamado ‘Billares El Élite’, donde unos sicarios en moto acabaron con la vida de dos personas y dejaron otras seis heridas.

A los pocos minutos se registró otro ataque armado no muy lejos de ese lugar, donde también fue atacada a tiros una pareja, los dos murieron.

Las víctimas fatales de estos hechos de violencia fueron identificadas como Marlon José Pertuz Gutiérrez, oriundo del municipio de Remolino, Francisco de Jesús Guzmán Cantillo y por otra parte la pareja asesinada fue identificada como Zoraida Atencio Sierra y su esposo.

La hipótesis más fuerte de este ataque armado y que manejan las autoridades es el conflicto que hay entre la banda criminal ‘Los Carperos’ y ‘Clan del Golfo’, estos últimos tratan de someter a la banda rival para desarticularlos uno por uno de forma violenta.

Al parecer, alias Caliche también habría ordenado el ataque al puesto de control en Palermo en el que falleció el subintendente Ronald Montañez Quijano, de 36 años, en medio del violento episodio registrado en el marco del ’plan pistola’ del Clan del Golfo contra la fuerza pública, ocurrido el 29 de abril.

Suministrada Subintendente Ronald Montañez, asesinado en Palermo, Magdalena.

Cifras negativas

El departamento del Magdalena se ha convertido en un nuevo epicentro del conflicto criminal.

A pesar de operativos y estrategias de seguridad y la presencia militar en puntos claves, los grupos armados han logrado consolidar rutas y zonas de influencia en municipios como Plato, El Banco, Ciénaga y Sitionuevo, donde la extorsión, el sicariato y el tráfico de drogas son moneda corriente.

Esta no es una escena aislada. De acuerdo con las cifras del Observatorio de Seguridad del Magdalena, en lo que va del año se han registrado más de 120 homicidios violentos en el departamento, muchos de ellos con signos de ajuste de cuentas entre bandas. Solo en Sitionuevo, los asesinatos han aumentado un 40 % en comparación con 2024, marcando un retroceso alarmante en materia de seguridad pública.

Alerta en Barranquilla

Todo parece indicar que esta serie de ataques y conquistas es un esfuerzo de este temible cabecilla por continuar con el proyecto expansionista del ‘Clan del Golfo’ hasta la ciudad de Barranquilla con el ya recordado ‘Proyecto Atlántico’.

Para entender esta cadena de sucesos, debemos trasladarnos hasta el pasado 21 de abril, cuando fue asesinado a tiros Santiago Luna Primera, conocido con el alias de El Negro, de 52 años, exmiembro de las AUC quien años atrás fue involucrado en el asesinato del periodista Gustavo Rojas Gabalo, popularmente conocido como ‘El Gaba’, ocurrido en Montería.

El ataque a bala se registró en un lavadero de autos ubicado en la carrera 7 con calle 19, en el barrio Simón Bolívar.

De acuerdo con el reporte de la Policía, a eso de las 4:30 p.m., ‘El Negro’ se encontraba afuera de un lavadero de autos llamado ‘Car Wash’, ubicado en la carrera 7 con calle 19, en el barrio Simón Bolívar, suroriente de Barranquilla.

Según información obtenida de Inteligencia, alias El Negro se encontraba aquel día revisando los últimos detalles del lavadero ya que al día siguiente iba a ser inaugurado.

Esta casa editorial conoció además que ‘El Negro’ tenía una gran ebanistería llamada ‘Pambelore’, con una línea de ventas de clósets y muebles en el municipio de Sabanagrande, motivos por los que habría sido extorsionado en múltiples oportunidades por el Clan del Golfo por orden de alias Caliche.

Ante la negativa del pago, los sicarios levantaron sus armas en contra del hombre de 52 años y lo acribillaron.

Frente al caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó a este medio que investigadores están tras la pista de este episodio y de otros ocurridos al otro lado del río, en jurisdicción del Magdalena, que serían abordados con apoyo de la Segunda Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana de Santa Marta.