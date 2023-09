“Hay que ganar, el empate no nos sirve ante Jaguares”: Olivera

Por último, el argentino habló de los autogoles que lo ha marcado este semestre en Junior. Espera que no se repitan esos errores y rematar de la mejor manera el semestre.

“Uno no tiene la intención de hacer los autogoles, antes no me había pasado, pero ya soy un jugador grande para superar esas cosas. Confieso que la he pasado mal, porque uno quiere hacer todo bien. Trataré de dar lo mejor para el equipo en esta recta final”, concluyó el defensor, que ha alternado la titularidad con Brayan Ceballos y el samario Jermein Peña. Ante Tolima arrancó de suplente y mañana volvería a ser inicialista.