“Seguimos dentro de los ocho y dependiendo de nosotros”: Carlos Bacca

Sin embargo, el atacante porteño, gran referente y capitán del equipo, se mostró muy positivo y si bien aceptó que debían haber ganado este encuentro, aseguró que todavía dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente fase del certamen.

“En el papel y antes de jugarlo todos daban los tres puntos, pero eso no es así, en el fútbol hay que jugar. Nosotros somos los primeros que queríamos ganar el partido, lo intentamos, lo buscamos, lastimosamente no fuimos eficaces. Seguimos dentro de los ochos dependiendo de nosotros. Vamos a seguir creyendo y trabajando. Todo el mundo pensó que íbamos a ganar, pero no fuimos eficaces en el área. Nos faltó el último pase, la última definición. Dependemos de nosotros y tenemos que ir a Bogotá por los tres puntos”, comentó el futbolista.

El deportista analizó el encuentro y comentó que generaron varias ocasiones de gol.

“Está todo en la eficacia. El equipo en partidos anteriores tenía buen dominio de la pelota y hacíamos daño por banda izquierda. Nos están tapando bien a Gabriel. Hoy (sábado) encontramos mucho a Enamorado, cuando el equipo siga creciendo por izquierda y derecha, cuando sepamos caer a los espacios para hacer daño y anotar las ocasiones que generamos, ahí va a estar la excelencia del equipo, porque trabajamos, tenemos las opciones, pero no estamos siendo eficaces. El equipo generó, sobre todo más por derecha. Se analiza más por el resultado, cuando el equipo gane todo será diferente. Vamos a seguir trabajando, insistiendo y Junior es hasta lo último. No queremos acostumbrarnos a eso, porque no somos conformistas. Vamos a trabajar para ganar en Bogotá, somos Junior, vamos a ir a pelear, dependemos de nosotros. Se viene lo más bonito y lo más bueno. Nos preparamos para esto. Se vienen tres finales, los cuadrangulares y el partido de la Libertadores, que nos va a dar mucho”, apuntó.