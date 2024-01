“El título y el trofeo de goleador ya es pasado, queremos más”: Bacca

“¿Cómo mantener la ambición? Hay que seguir trabajando de la misma manera y con la misma humildad. El título y el trofeo de goleador ya pasó, este es otro año y queremos más. Así piensan los mejores, los que cada día se superan, los que no son conformistas. Ese es el mensaje mensaje que le he dado al grupo, no conformarse, porque todo el mundo va a querer ganarle al campeón. Yo soy de los que pienso que mi mejor temporada siempre será la que viene”, expresó.

El delantero porteño asegura que se siente preparado para una nueva temporada, donde espera alargar el espectacular nivel con el que terminó el 2023.

“Me encuentro bien, por ahí de pronto se llegó un poco más tarde con permiso, pero estaba trabajando con un PF que tengo en España. Espero mañana ratificar el gran momento que estoy pasando, que con la ayuda de Dios voy a alargarlo lo más posible”, dijo.