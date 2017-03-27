Fin. No va más. Game Over (juego perdido). Se acabó la historia de Alberto Gamero en Junior. El técnico samario no logró superar la crisis de resultados en la que venía sumergido el equipo rojiblanco y fue cesado ayer de su cargo, luego de una reunión que sostuvo con los dirigentes del cuadro barranquillero.

La derrota como local 2-1 frente a Jaguares, el pasado sábado, fue la ‘gota que rebosó la copa’, tras un pésimo inicio de semestre, que incluyó no solo la tempranera eliminación de Junior de la Copa Libertadores a manos del Atlético Tucumán, sino el pésimo rendimiento del equipo currambero en la Liga Águila, donde se ubica en la penúltima posición con solo seis puntos, producto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas, ocho partidos jugados.

Junior hizo oficial la salida del entrenador samario a través de un comunicado de prensa. 'La Junta Directiva del CDP Junior se permite informar a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, que Alberto Gamero y sus acompañantes en el cuerpo técnico hasta hoy laboraron en nuestra institución. La entidad agradece el compromiso y entrega de estos profesionales mientras estuvieron al frente de la dirección deportiva del equipo'.

En el mismo texto, la institución barranquillera confirmó la presencia de Fernel Díaz, entrenador de las divisiones menores, como técnico interino, mientras el club nombra el sucesor oficial del técnico samario.

Gamero, que fue presentado el 27 de diciembre como nuevo timonel del Junior, llegó al equipo rojiblanco en medio de una gran expectativa y con el apoyo generalizado de la hinchada rojiblanca. El samario realizó una larga pretemporada, junto a los nueve refuerzos que le trajeron los directivos para encarar la triple competencia (Copa Libertadores, Liga y Copa Águila) en el primer semestre del año, pero ni el fútbol ni los resultados lo acompañaron.

El club hizo oficial la salida del entrenador a través de este comunicado:

Junior confirma en el mismo escrito que Fernel Díaz, entrenador de las divisiones menores del club, será el técnico encargado mientras se designa el reemplazo oficial de Alberto Gamero.

Así fue la campaña del técnico Alberto Gamero al frente del Junior

•LIGA ÁGUILA

8 juegos disputados

1 ganado

3 empatados

4 perdidos

*Dejó al equipo en la posición 19, con 6 puntos.

•COPA ÁGUILA

2 juegos disputados

2 ganados

0 empatados

0 perdidos

*Ambos partidos en la fase de grupos

•COPA LIBERTADORES

4 juegos disputados

3 ganados

0 empatados

1 perdido

*Eliminado en la tercera fase de la Copa Libertadores 2017

•TOTAL (Todas las competencias)

14 juegos disputados

6 ganados

3 empatados

5 perdidos