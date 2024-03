“El Congreso seguirá sus trámites sin presiones”: Iván Name

"La semana entrante el Congreso continuará en su estudio, pero también garantizará a sus comisiones la tranquilidad, como a su plenaria de poder tramitar tranquilamente, y sin amenazas las leyes, las propuestas que sean convenientes para el país. Esas serán aprobadas. Las que no la consulten no lograrán el tránsito por el Parlamento. Al Congreso no le pesa una sola en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del gobierno, y le pedimos al presidente que en ese mismo tono y nivel de cordialidad trate la democracia que preside, que no vaya a envilecerse equivocadamente nuestra institucionalidad", agregó.

Esta reacción de Name se suma a la de otros actores políticos que se han manifestado sobre el discurso del presidente Petro.