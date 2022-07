La ley del Montes | Los grandes retos de Petro

En el sector Justicia el presidente electo Gustavo Petro comenzó con el pie izquierdo. El anuncio del abogado litigante Iván Velásquez como cabeza visible de la comisión de empalme del nuevo gobierno, cayó muy mal en las altas cortes y en la Fiscalía General. La filtración de su nombre como posible ministro de Justicia fue interpretada por un buen número de magistrados como “un acto hostil” por parte del nuevo gobierno.

Pero donde peor cayó el anuncio fue en la Corte Suprema de Justicia, pues tanto Velásquez, como Camilo Enciso y León Valencia, tienen demandada a esa alta Corte por la supuesta errónea elección de 7 magistrados el 28 de febrero del 2020 (tres de la Sala de Casación Penal, tres de la Laboral y uno de la Civil).

Los rumores de que ex consejeros de Estado, que aspirarían a la Registraduría Nacional, estarían haciendo lobby desde el sur del país, junto con lobistas profesionales asociados al actual Contralor General, para anular dicha elección, no tranquilizan ni a la Corte, ni tampoco al país. La razón para esa preocupación es muy simple: sería ni más ni menos que la venezolanización de la Justicia colombiana, pues se trataría de la toma hostil de la Corte Suprema por vía de una supuesta conmoción interior para que el gobierno entrante nombre a dedo a siete magistrados de la Corte Suprema. ¡Todo un holocausto institucional! El presidente electo debe andar, pues, con pies de plomo en el frente de la Justicia. Comprometer la independencia y autonomía de la Justicia debe ser una línea roja que el nuevo gobierno no puede traspasar.

Entregado el Congreso a las mieles de la burocracia, ofrecida a manos llenas por Roy Barreras, es la Rama Judicial –como históricamente ha sucedido– la que debe asumir la real defensa de la democracia, junto con las Fuerzas Armadas. El presidente Petro tiene, además, una deuda moral histórica con la Rama Judicial, pues fue su organización guerrillera la que causó el peor holocausto jamás sufrido por esa institución. Mal haría en patrocinar ahora otro holocausto, esta vez institucional contra la Corte Suprema de Justicia.