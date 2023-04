La cálida bienvenida del expresidente Andrés Pastrana a Omar Yepes

El pronunciamiento de la salida del Partido Conservador se dio de manera oficial el pasado miércoles 05 de abril, y en este momento, Omar Yepes sostuvo que, “mi renuncia ante las actuales directivas del Partido Conservador obedece a mi total desacuerdo con sus políticas”.

Asimismo añadió que, “el Partido Conservador con sus actuales directivas no es el Partido Conservador de nuestros antepasados, no es el de los conservadores doctrinarios. No es el Partido Conservador de siempre, el histórico”.