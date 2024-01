Denuncian participación en política de Petro

No obstante, desde el Pacto, la primera vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, acogió el llamado del mandatario: "Presidente, me pongo a disposición para organizar con todas las fuerzas dicha reunión y realizar este año el Congreso Progresista y los encuentros municipales del Frente Amplio. No podemos esperar, es el momento".

Y desde la Alianza Verde, en el sector de la centro izquierda, la representante Martha Alfonso Jurado, comentó: "Desde las regiones debemos iniciar este camino. La supervivencia de los movimientos alternativos en lugares como el Tolima exige la unión de las fuerzas sociales y políticas hacia objetivos estratégicos. Con reglas claras será posible".

Finalizaron su mensaje agregando: "Unidad. Podemos y debemos ser gobierno local y departamental. Nuestra región necesita la renovación política y un giro seguro para el futuro. Nosotros podemos lograrlo con acción colectiva, unidad y disciplina".