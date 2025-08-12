Molestia con el Gobierno nacional han manifestado algunos ciudadanos que han llegado al Congreso a darle el último adiós al senador Miguel Uribe Turbay.

Cada tanto en la fila a las afueras de la sede del Legislativo se escuchan los gritos de “fuera Petro” entre la multitud e, incluso, algunos ciudadanos, en medio del silencio del Salón Elíptico, deciden también alzar la voz contra el presidente de la República.

Esto ocurre porque algunos colombianos cuestionan la falta de garantías y protección por parte del Gobierno hacia la oposición.

De hecho, el ex jefe negociador de paz, Humberto de la Calle, y el ex alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, cuestionaron la actitud del presidente Gustavo Petro frente a la oposición, factor clave del acuerdo de paz de 2016.

“La actitud del Presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad, que incluye “una instancia de alto nivel’ en la Presidencia de la República, y la promoción de la convivencia ha sido la misma que ha tenido frente a todo el Acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”, señalaron en una carta.