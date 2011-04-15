Archivo

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, reveló hoy que ya están identificados los 'hackers' que atacaron páginas web oficiales en los últimos días: 'Han sido ataques hechos desde otras partes del mundo frente a los que ya tenemos líneas de identificación positiva', afirmó Rivera.

El Ministro informó que la identificación de estos piratas informáticos, se dio gracias a una respuesta silenciosa pero efectiva de un grupo especial conformado por expertos del Ministerio de Defensa y la DIJIN, con cooperación internacional de la OEA y la Interpol.

El alto funcionario felicitó además, a los miembros de la Policía Nacional que participaron en la rápida reacción a los ataques cibernéticos. 'Este es un nuevo frente de batalla que también están encarando las autoridades', señaló Rivera.

Finalmente, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció el diseño de una política gubernamental de protección a la niñez y la juventud frente a los delitos informáticos: 'En los próximos días el gobierno generará un documento Conpes especial para aumentar la capacidad de respuesta frente a estos ataques cibernéticos', dijo el Ministro.