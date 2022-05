¡Como de película! Mujer dio a luz en el ascensor de hospital

Días después del nacimiento de la bebé, que recibió el nombre de Mía, visitó nuevamente el centro médico en compañía de sus papás Betzabeth y Adolfo, para conocer al hombre que la ayudó a llegar al mundo.

“Fue una locura”, fue la frase del guardia de seguridad al ver a la hermosa bebé y su familia.

Enjoy this short clip of security officer, Eli, meeting Betzabeth - whose baby he delivered in the hallway on Mother's Day. Dad, Adolfo, and adorable baby Mia were all there for this happy -- and far more relaxed reunion! Check local news stations tonight to hear their story! pic.twitter.com/Yh6FoCo2wy