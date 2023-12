Canciller israelí dice que “ataques” de Petro reflejan una “ceguera moral”

Un duro mensaje en contra del presidente Gustavo Petro envió el ministro de Exteriores de Israel Eli Cohen en su cuenta de X. El funcionario rechazó de manera contundente la postura que ha mantenido el mandatario colombiano durante estos dos meses frente al conflicto en Gaza.

Para Cohen, los "ataques" del jefe de Estado en contra de Israel "reflejan principalmente una falta de conocimiento y ceguera moral". Además, los calificó de ser “infundados” y “antisemitas”.

En ese sentido, rechazó el hecho de que no haya condenado lo ocurrido en Israel luego de haber estallado el conflicto el pasado 7 de octubre.

Colombian President Gustavo Petro's baseless and anti-Semitic attacks against the State of Israel mainly reflect a lack of knowledge and moral blindness.

It is almost two months after the 7 October massacre and we still have yet to hear the President of Colombia unequivocally…