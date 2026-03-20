Estefany Rodríguez, la periodista barranquillera que había sido detenida en Tennessee, Estados Unidos, por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 4 de marzo, ya se encuentra en libertad, según anunció su equipo legal.

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“Hoy celebramos que Estefany ha sido liberada del centro de detención de ICE en Louisiana y está de regreso a casa con su familia”, indicó el abogado Mike Holley. Agregó que, tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal.

Hay que recordar que Rodríguez fue detenida por agentes armados del ICE pese a estar casada con un ciudadano estadounidense, según denunciaron su esposo y medios locales.

Oficiales en varios vehículos detuvieron a Rodríguez mientras viajaba en su auto, con el logotipo de Nashville Noticias, junto a su esposo, Alejandro Medina III, según indicó en un comunicado dicho medio hispano del sureño estado de Tennessee, donde tiene más de 800.000 seguidores en Facebook.

En ese momento, el esposo denunció que Rodríguez “se encuentra detenida después de haber sido arrestada por ocho agentes armados”, quienes alegaron que la mujer debía presentarse a dos citas, pero la carta de uno de los citatorios no aparecía en el sistema, mientras que la tormenta que azotó a EE. UU. este invierno impidió el otro, según Medina III.

La defensa legal de la colombiana había presentado una petición ante la Corte Federal para argumentar que su detención viola la Cuarta Enmienda de la Constitución por haberse realizado sin orden de arresto y sin evidencia de que representara un riesgo de fuga, como argumentó ICE.

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Estefany es licenciada en periodismo egresada de la Universidad Autónoma del Caribe. Trabajó por años en diversos medios antes de unirse a Nashville Noticias en 2022 para cubrir temas migratorios, sociales, salud y policiales.