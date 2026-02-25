A medida que pasan los días se van revelando más archivos relacionados a Jeffrey Epstein y que salpican a figuras públicas. Recientemente se difundió una fotografía del fallecido científico Stephen Hawking rodeado de dos mujeres.

Leer también: Caso Epstein: Exembajador del Reino Unido en Washington fue arrestado para interrogatorio

En la imagen los rostros de las dos mujeres aparecen tapados con recuadros negros, sosteniendo bebidas, al parecer cócteles frutales, mientras que el físico, vestido, aparece en una silla de piscina. Las mujeres sí aparecen en trajes de baño.

De acuerdo a medios estadounidenses, la fotografía fue tomada durante un simposio de ciencia en el Hotel Ritz Carlton, St. Thomas, en 2006, donde Hawking dio un discurso sobre Cosmología Cuántica. Se presume que las dos mujeres eran sus cuidadoras habituales, según The Telegraph.

Hay que recordar que Hawking, quien murió a los 76 años en 2018 tras padecer esclerosis lateral amiotrófica durante décadas, aparece citado unas 250 veces en los documentos de Epstein.

Ya había sido mencionado en fotos anteriores en la isla de Epstein, una de ellas en una barbacoa en marzo de 2006, otra en un paseo en un bote y otra en un recorrido submarino junto a una mujer sin identificar.

También es preciso mencionar que Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein y pionera en denunciar la red de trata, y quien falleció en 2024, alegó que Hawking participó en una orgía con menores de edad.

Importante: Entre archivos de Epstein parece que faltan decenas de entrevistas del FBI, según medios