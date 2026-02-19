Venezuela insistió este jueves en sentarse “cara a cara” con Guyana para poner fin a la disputa por el Esequibo, el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que administra Georgetown y que reclama Caracas, y en cuya defensa el Gobierno chavista asegura que será “paciente, constante y firme”.

Leer también: Cuatro fallecidos y 17 heridos en Chile tras explosión de camión con gas

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo esperar que ambos países vuelvan a reunirse de forma presencial “para, de una vez por todas, dar solución a esta controversia”.

“Los pueblos de Guyana y de Venezuela estamos seguros de que, más temprano que tarde, encontraremos la solución”, aseguró tras un acto con motivo del 60 aniversario del Acuerdo de Ginebra, al que describió como “el único instrumento jurídicamente vinculante y válido” para resolver el conflicto.

El ministro reiteró que su país “no ha dado un consentimiento” a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “para la solución de esta controversia”, por lo que “su aplicación es inválida”.

“Así lo vamos a mantener. La Corte Internacional de Justicia no tiene competencia alguna para dirimir la controversia”, sostuvo.

Previamente, Gil reafirmó la voluntad del Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes, de “seguir avanzando por la vía del entendimiento directo entre las partes”.

El martes, el Ejecutivo venezolano propuso a Guyana “entablar definitivamente una negociación de buena fe” para resolver la controversia, y reiteró que ese acuerdo “sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899 y estableció la obligación” de ambas naciones suramericanas de poner fin a la disputa mediante “un arreglo práctico y mutuamente aceptable”.

Este miércoles, Guyana aseguró que continuará “defendiendo su soberanía e integridad territorial por medios legítimos y pacíficos” y que confía en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores guyanés exhortó en un comunicado a Venezuela a renovar su compromiso con el derecho internacional, respetar el proceso judicial en curso ante la CIJ y “abstenerse de realizar acciones o declaraciones que puedan socavar la paz y la estabilidad en la región”.

Importante: Parlamento de Venezuela retoma este jueves la discusión de la ley de amnistía en medio de huelgas

Caracas respondió que Guyana continúa con su “desesperado e irresponsable” intento de desvirtuar sus obligaciones sobre la controversia y reiteró que no reconocerá la jurisdicción de esa corte.

En diciembre de 2023, tras una escalada de las tensiones bilaterales, Maduro y el presidente guyanés, Irfaan Ali, se reunieron en San Vicente y las Granadinas, donde sus países acordaron no amenazarse ni usar la fuerza en circunstancia alguna.