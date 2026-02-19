La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, retoma este jueves la discusión de la ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de huelgas de familiares, quienes exigen que el Gobierno conceda la liberación a sus parientes presos políticos.

La segunda discusión del proyecto, denominada oficialmente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, está pautada para las 16.00 hora local (20.00 GMT).

El Legislativo aprobó hace dos semanas la propuesta en primera discusión y luego sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, para conversar sobre el borrador de la ley, que deberá ser aprobado este jueves por segunda vez para quedar sancionado.

La AN aplazó la semana pasada el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los beneficiados presentarse ante tribunales.

La ONG Acceso a la Justicia ha advertido que el proyecto de ley “incurre en contradicciones fundamentales al hablar de ‘extremismo’”, con lo cual, a su juicio, “se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal”.

Por otra parte, mencionó “un claro conflicto de intereses”, ya que se atribuye la ejecución de la amnistía a los tribunales y a la Fiscalía, las mismas instituciones -señaló- que han participado en la “represión masiva e indiscriminada”, según denunciaron organismos como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.

La amnistía, tal como está planteada, cubre casos desde 1999, lo que abarca los 27 años de Gobiernos del chavismo.

Sin embargo, su artículo 6 la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024, lo que dejaría por fuera a varias personas que se consideran presos políticos.

La propuesta de ley se enmarca en lo que la presidenta encargada denomina un “nuevo momento político” para el país y en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El debate de la ley de amnistía trascurre cuando un grupo de mujeres familiares de presos políticos se mantienen en huelga de hambre desde el pasado sábado a las afueras de un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes.

Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, informó recientemente la ONG Foro Penal, mientras el Gobierno niega que estén arrestados por estos motivos y que asegura cometieron varios delitos.