El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, regaló este miércoles flores colombianas en torno al Capitolio en Washington con motivo del día de San Valentín, que se celebra el próximo sábado, y como símbolo de la “estrecha y duradera” alianza entre ambos países.

“Las flores colombianas forman parte de la vida cotidiana en Estados Unidos, especialmente en el día de San Valentín. También son una expresión viva de una relación que conecta nuestras economías, apoya a las familias de ambos países y continúa creciendo a través de la cooperación y el respeto mutuo”, declaró García-Peña en un comunicado.

La embajada de Colombia destacó que las flores colombianas son las protagonistas de esta celebración en Estados Unidos y destacó que el país latinoamericano es su principal proveedor de flores frescas.

En medio de la luna de miel en la relación bilateral, y a propósito del día de San Valentín, el embajador Daniel García-Peña trajo flores colombianas al Congreso de los Estados Unidos que serán repartidas por las 535 oficinas. pic.twitter.com/RzoOLUBDAA — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) February 11, 2026

Según detallaron, durante enero y febrero de 2025, aproximadamente 720 millones de flores colombianas abastecieron el mercado estadounidense para el 14 de febrero, lo que significa que alrededor del 60% de las flores que se venden en esta festividad se originaron en Colombia.

Sobre la tradición de entregar flores a las oficinas del Congreso, la embajada consideró que esto no es solo una tradición estacional, sino un recordatorio de la relación entre ambos países a través del comercio, la agricultura y los lazos interpersonales.

“Cada ramo entregado al Congreso lleva consigo el trabajo de miles de agricultores colombianos y la fortaleza de una alianza comercial que continúa generando valor compartido para ambas partes”, subrayaron.

El pasado 3 de febrero tuvo lugar el primer encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en una reunión a puerta cerrada que rebajó tensiones después de meses de desencuentros sobre la lucha contra el narcotráfico o la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, entre otros asuntos.

La mayoría de las flores que llegan al aeropuerto de Miami, a donde también arriba el 60 % de la fruta y verdura fresca que entra por aire a Estados Unidos, son de Colombia y Ecuador, según ha apuntado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB).

La principal aerolínea que transporta estas flores a Estados Unidos es la colombiana Avianca Cargo, que informó de una subida interanual de 6 % en las flores que traslada, que representan una de cada tres de las plantas colombianas que llegan a EE.UU.