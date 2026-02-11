La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, dio un giro en las últimas horas luego de que las autoridades del condado de Pima confirmaran la retención de una persona para interrogatorio durante un operativo policial en el sur de Arizona.

El procedimiento se realizó la noche del pasado martes, tras una parada vehicular en las inmediaciones de Tucson, como parte de un despliegue conjunto entre la oficina del sheriff local y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

#Mundo | En Estados Unidos continúa la intensa búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora de NBC News Savannah Guthrie.



Mientras se producía la detención, agentes federales y estatales ejecutaban una orden de registro en una propiedad ubicada en Rio Rico, una localidad situada a cerca de una hora del lugar donde la mujer fue vista por última vez.

Las autoridades no han revelado la identidad del individuo retenido ni detalles específicos sobre la vivienda inspeccionada, aunque confirmaron que las diligencias se extendieron durante varias horas.

¿Quién es Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció el 31 de enero y su ausencia fue reportada oficialmente al día siguiente. Posteriormente, análisis forenses confirmaron que rastros de sangre hallados en el exterior de su vivienda correspondían a la mujer.

Redes sociales Nancy Guthrie, madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie está desaparecida

Con base en estos hallazgos, los investigadores sostienen que fue trasladada en contra de su voluntad, lo que ha intensificado la urgencia de su localización.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, manifestó especial preocupación por el estado de salud de Guthrie, quien presenta movilidad reducida y depende de medicamentos esenciales.

Días antes de la detención, el FBI divulgó videos recuperados de sistemas de respaldo que muestran a una persona encapuchada merodeando la residencia la noche de la desaparición.

En las grabaciones se observa al individuo intentando evadir la cámara del timbre, usando guantes, una linterna sostenida con la boca y objetos del jardín para obstruir la visión. También se aprecia lo que parece ser una funda para arma, aunque no se ha confirmado la presencia de un arma de fuego.

Las imágenes fueron obtenidas luego de que la cámara fuera desconectada en la madrugada del 1 de febrero. Savannah Guthrie y sus hermanos han difundido mensajes públicos solicitando información que permita ubicar a su madre y expresaron su disposición a pagar una recompensa.