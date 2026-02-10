La caída de un juego mecánico dejó un muerto y 13 heridos. La tragedia ocurrió el pasado sábado en una feria anual en el estado de Haryana, en el norte de India, según informó la Policía de ese país.

El incidente ocurrió durante el Festival anual de Surajkund en el distrito de Faridabad. De acuerdo a información preliminar, el juego mecánico presentó fallas y los visitantes quedaron atrapados en el aire; en ese momento, un oficial de la Policía, con rango de inspector, intentó salvar a estas personas cuando de repente la atracción mecánica cayó, ocasionando su muerte.

Captura de video Caída de un juego mecánico en India dejó un policía muerto y 13 visitantes heridos.

Los heridos, quienes eran visitantes en la feria, fueron ingresados a hospitales locales.

Por su parte, la Policía de India aseguró que iniciará una acción legal contra el operador del juego mecánico luego de recibir la denuncia policial formal.