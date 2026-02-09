La cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó un mensaje con el lema ‘Make America Great Again’ (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) al empezar el concierto de Bad Bunny durante el descanso del Super Bowl LX.

Lea: Bad Bunny deja a Latinoamérica en alto con un show lleno de sabor en el Super Bowl

CHRIS TORRES/EFE SANTA CLARA (United States), 09/02/2026.- Bad Bunny (L) and Lady Gaga perform during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levis Stadium in Santa Clara, California, 08 February 2026. The New England Patriots are facing the Seattle Seahawks in Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

La publicación se limitó a ese mensaje, que ha acompañado al presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2016.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN 🇺🇸 — The White House (@WhiteHouse) February 9, 2026

Trump se ha mostrado públicamente contrario a la designación del artista puertorriqueño como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo ha calificado como “una horrible elección”.

El presidente había manifestado inicialmente su deseo de asistir en persona al partido que enfrenta este domingo a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), pero acabó dando marcha atrás.

Otros miembros de la Administración Trump, como el secretario de Guerra Pete Hegseth, afirmaron en redes sociales que estaban viendo el concierto alternativo al de Bad Bunny impulsado por la organización conservadora Turning Point, como crítica por la elección del puertorriqueño.